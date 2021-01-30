Тюменские врачи напоминают, что невозможность улыбнуться - признак инсульта Фото: Татьяна Коркина

Доступность специализированной помощи для пациентов с инсультом значительно выросла благодаря открытию в тюменской ОКБ № 1 первичного сосудистого отделения. Его открыли летом 2020 года в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Когда пациент поступает в отделение, у него берут анализы и проводят высокотехнологичную диагностику. Если у него обнаруживают острое нарушение мозгового кровообращения, врачи оказывают экстренную помощь. За семь месяцев 2020 года стационарное лечение в отделении прошли 276 пациентов из Свердловской области, Тюмени и Тюменского района.

Тромболитическую терапию провели 34 больным, а 17 пациентам провели механическое удаления тромба из сосудистого русла. Одновременно в центре могут лечить 20 пациентов, которые проходят курс терапии от 10 до 14 дней. С пациентами работают неврологи, кардиологи, анестезиологи, логопеды, психологи и другие врачи.

Скоро в ОКБ № 1 планируют ввести в штат соцработника. По словам заведующего отделением Рашита Раемгулова, также на постоянной основе планируют удалять холестериновые бляшки из просвета сосуда.

– При стенозах общей или внутренней сонной артерии это профилактика инсульта, как первичного, так и повторного, – отметил он.

Определяющий фактор успешного исхода при инсульте – время. Поэтому при первых признаках (асимметричность лица, неспособность улыбнуться, внезапная слабость в конечностях) нужно скорее вызвать скорую помощь, сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области.