Медики рассказали, как в Тюменской области обстоят дела с туберкулезом Фото: Татьяна Коркина

Среди детей и взрослых жителей Тюменской области снижается заболеваемость туберкулезом. Улучшение показателей фтизиатры связывают с пандемией, но важную роль сыграли и усилия медиков в борьбе с болезнью.

По словам главврача Областного противотуберкулезного диспансера Натальи Пироговой, уровень смертности снизился на 20%. Сыграла роль работа по лечению и поиску пациентов, отказавшихся от лечения. В том числе, заболеваемость туберкулезом снизилась благодаря новым технологиям и способам обследования для назначения методов лечения.

- Что касается флюорографии, то ввиду временной отмены профосмотров охват населения диагностикой туберкулеза за год признан очень низким и составил всего 66 процентов. Медики намерены исправить ситуацию, - рассказала Наталья Пирогова.

В Областном противотуберкулезном диспансере есть три передвижных флюорографа, которые не прекращали работу во время пандемии. Работа будет продолжена, также возобновится диспансеризация и профилактические осмотры.

Как сообщает «Вслух.ру», пока самостоятельно обращаться в поликлиники на профосмотры не рекомендуется. Однако флюорографические обследования медики проводят, пациентов приглашают индивидуально в строго отведенное время.