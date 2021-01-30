«Мокрый колодец» поможет Тобольску справиться с лужами на дорогах

Очистка ливневок продолжается в Тобольске Фото: Пресс-служба администрации Тобольска

Очистка ливневок продолжается в Тобольске. Чиновники уже подвели итоги по борьбе с местами, где образуются лужи, и сейчас активно ведут работы в этом направлении.

По словам пресс-секретаря администрации Тобольска Анастасии Гулиной, заиленность раньше была огромной – почти 90%. Сейчас эта проблема почти полностью решена – большинство работ прошли в 2020 году.

Мэр Тобольска Максим Афанасьев ранее отмечал, что проблемы с ливневками приводили к большим лужам на дорогах. Однако проведение полномасштабного ремонта было проблематичным из-за разных факторов. В том числе, из-за невозможности в некоторых местах сделать ливневую канализацию. Поэтому в одном месте Тобольска сделали мокрый колодец.

Чтобы полностью искоренить проблему, в официальном паблике Тобольска горожане могут направлять адреса и фото мест, где происходят подтопления, сообщает «Тюменская область сегодня».