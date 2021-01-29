Прокуратура напомнила тюменцам о наказаниях за несанкционированные митинги Фото: скриншот с видео

Прокуратура Тюменской области предупреждает, что распространение в интернете и соцсетях призывов к участию в несанкционированных акциях, в том числе с участием несовершеннолетних, влечет за собой ответственность. Проведение несогласованных публичных мероприятий будет пресекаться. Провокационные действия со стороны участников подобных мероприятий будут расцениваться как нарушение общественного порядка, а нарушители будут наказаны согласно закону.

Если в мероприятии будут зафиксированы провокации или насильственные действия, виновным может грозить до 15 лет лишения свободы. А вовлечение несовершеннолетних в противозаконные действия может обернуться лишением свободы на срок до 8 лет.

Прокуратура просит жителей области не поддаваться на провокации, не принимать участия в несогласованных публичных мероприятиях, а также соблюдать законные требования сотрудников правоохранительных органов.