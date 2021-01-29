Тюменцев приглашают принять участие в «Форуме благотворителей и меценатов России»

Тюменцев от имени Forbes.Congress приглашают принять участие в «Форуме благотворителей и меценатов России», который состоится 2 марта 2021 года в отеле «Марриотт Ройал Автора».

История благотворительности и добровольчества в современной России насчитывает уже три десятка лет. Начинали в 91-м с нуля, со спонтанной адресной помощи нуждающимся, а к началу 2020 года построили системно функционирующую инфраструктуру благотворительности с внушительным набором элементов. За прошедшие годы она несколько раз проверялась на прочность.

Мировой кризис 2008 года ее не сломал, в том числе и потому, что на тот момент инфраструктура была простенькой, то есть по большому счету ломать было нечего, да и кризис был V-образный – мгновенно упали, но быстро встали и озаботились созданием системы. Вторая проверка началась в 2014 году и растянулась по меньшей мере на три года.

По факту выяснилось, что это было время интенсивного строительства в секторе. В профессиональной среде сформировался целевой запрос на инфраструктуру для поддержки и долгосрочного устойчивого развития сектора НКО. И она постепенно начала выходить на уровень системы, способной задавать тренды, а не просто отвечать текущим потребностям некоммерческого сектора. Очередной момент истины наступил неожиданно и с той стороны, с которой никто не ждал.

Обрушившаяся в марте 2020 года на Россию пандемия коронавируса заставляет действовать быстро и в обстоятельствах неопределенности. Как работает инфраструктура благотворительности в период пандемии COVID-19, в чем проявляются ее сильные и слабые стороны, что нужно совершенствовать – об этом и пойдет речь на конференции.

СКАЗАНО

Депутат Тюменской областной думы Елена Кашкарова:

– 2020 год был непростым для всех. Но именно благотворительные организации подвергались наиболее суровым испытаниям. Вопрос о том, как изменилась инфраструктура волонтёрства и благотворительности в России и мире, лично мне очень интересен. Хочется сравнить данные, которые спикеры Forbes.Congress озвучат на мероприятии с личными наблюдениями за обстановкой в Тюменской области на протяжении последних 10 месяцев.

Сессии форума:

Среди спикеров:

Эльвира Алейниченко;

Митя Алешковский, председатель совета, благотворительный фонд «Нужна помощь»;

Елена Альшанская, директор, благотворительный фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам»;

Александра Бабкина, руководитель проекта «Добро Mail.Ru», Mail.Ru Group;

Дарья Байбакова, директор московского филиала, «Ночлежка»;

Мария Баландина, управляющий директор, фонд «Друзья»;

Елена Береговая, директор, благотворительный фонд «Образ жизни»;

Юлия Богданова, старший менеджер КСО, KPMG;

Юлия Варшавская, главный редактор, Forbes Life и Forbes Woman;

Наталья Каминарская, директор, «Благосфера»;

Ксения Дмитриева, руководитель программы «Особый взгляд», благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт»;

Анастасия Кафланова, директор, «Фонд борьбы с лейкемией»;

Екатерина Клочкова, врач, физический терапевт, директор, АНО «Физическая реабилитация»;

Дарья Лисиченко, президент, фонд борьбы с инсультом «ОРБИ»;

Мария Морозова, генеральный директор, благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко;

Фатима Мухомеджан, директор, благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт»;

Елизавета Олескина, директор, благотворительный фонд «Старость в радость»;

Наталья Поппель, начальник управления по корпоративной социальной ответственности и бренду, «Северсталь»;

Анастасия Приказчикова, генеральный директор, благотворительный фонд «Подарок ангелу»;

Глеб Прозоров, исполнительный директор, Forbes;

Оксана Разумова, председатель правления, благотворительный фонд «Друзья»;

Алексей Сиднев, управляющий группы компаний, генеральный директор, Senior Group;

Кира Смирнова, исполнительный директор, благотворительное собрание «Все вместе»;

Игорь Соболев, советник генерального директора, «Фонд президентских грантов»;

Игорь Сухотин, начальник управления благотворительных программ, «Норникель»;

Елена Тополева, председатель комиссии по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО, Общественная палата РФ; директор, АСИ;

Илья Фоминцев, исполнительный директор, фонд медицинских решений «Не напрасно»;

Ксения Франк, председатель наблюдательного совета, благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко;

Мария Черток, директор, благотворительный фонд развития филантропии «КАФ»;

Евгения Чистова, руководитель по устойчивому развитию, «Вымпелком».

Подробности на сайте: https://fcongress.forbes.ru/philantropes2021

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