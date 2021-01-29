Прокуратура разобралась в деле 30-летнего тюменского сироты, которому не дали квартиру. Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратура разобралась в деле 30-летнего тюменского сироты, которому не дали квартиру. В ведомстве рассказали о подробностях инцидента, который произошел в Вагайском районе.

В 2006 году родители мужчины были лишены родительских прав и умерли. В августе следующего года чиновники издали распоряжение об установлении попечительства и о закреплении за несовершеннолетним жилого дома, в котором он ранее проживал с родителями. Но акт был издан незаконно, так как дом не являлся муниципальной собственностью и администрация не имела права им распоряжаться. Сейчас там живет пожилая женщина.

– Из-за незаконного закрепления жилья молодой человек до 23 лет не был включен в список лиц, имеющих право на внеочередное предоставление жилых помещений. Сейчас ему 30 лет, живет в съемном жилье в Тобольске, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Ведомство обратилось в Вагайский районный суд с иском о признании незаконным распоряжения администрации о закреплении жилья и о предоставлении ему жилища.