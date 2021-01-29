В Тюмени двум студенткам грозит до 20 лет тюрьмы за торговлю наркотиками. Фото - УМВД по городу Тюмени.

В Тюмени в районе Лесобазы задержали двух 19-летних студенток. Девушки стояли у обочины рядом с припаркованным автомобилем и вызвали подозрение у проходивших полицейских. При досмотре у них обнаружены 40 свертков «соли».

Позднее стражи порядки обыскали квартиру горожанок, где в комоде обнаружили еще 80 таких же свертков и один полимерный пакет с аналогичным веществом общим весом около 60 граммов. Кроме того, в лесу они обнаружили 25 сделанных ранее тайников.

Фото - УМВД по городу Тюмени.

– Две ранее не судимые 19-летние студентки длительное время занимались распространением наркотиков бесконтактным путем, с помощью так называемых закладок на территории Тюмени и Тобольска, – рассказала пресс-секретарь управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.

В настоящее время подозреваемые задержаны. Следственным отделом в отношении них возбуждены уголовные дела. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.