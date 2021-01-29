«Приложите карту». В тюменской деревне установили «умную» колонку с подогревом

В тюменской деревне установили «умную» колонку с подогревом. Фото: «Росводоканал – Тюмень»

В деревне Падерина Тюменского района установили первую «умную» колонку с подогревом. Теперь местным жителям не страшны сильные морозы: вода в доме будет всегда.

– Очень важное для Сибири преимущество «умной» колонки в том, что она не замерзает. А чтобы получить воду, не нужно физических усилий – достаточно приложить карту. Абоненты, проживающие в непосредственной близости с новой колонкой, уже их получили. Баланс будет пополняться автоматически вместе с оплатой услуг ЖКХ, – рассказал директор по производству «Росводоканал Тюмень» Дмитрий Бычков.

Также стал известен тариф. Как известно, по нормативу жители частного сектора платят менее 20 рублей в месяц за человека – это стоимость 600 литров воды. С мая по август начисляется дополнительная плата за полив – 32 рубля за сотку земли. «Умная» колонка посчитает, сколько человек взял воды, поэтому плата может снизиться. Особенно это актуально летом.

Однако, как пояснили в компании, установка такой водозаборной колонки – все же временная мера. Чтобы обеспечить жителей района централизованным водоснабжением, в населенных пунктах прокладываются внутриквартальные сети.