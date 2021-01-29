В Тюмени парень из Таджикистана ездил задом на «Приоре» по центральной улице. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюмени задержали водителя автомобиля «Лада Приора», который ездил задним ходом по центральной улице города – Республики. Ранее видеозапись в социальных сетях разместили очевидцы выходки неизвестного водителя. Правда, неизвестным он оставался недолго: его оперативно задержали автоинспекторы.

– Оказалось, что за рулем находился 19-летний гражданин Республики Таджикистан. Он сказал, что нарушал ПДД для развлечения, а видео снимал его друг, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

Молодого иностранца привлекли к административной ответственности. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В ведомстве также отметили, что привлекли молодого иностранца к административной ответственности – за движение задним ходом на перекрестке, нарушение правил светопропускаемости стекол. Кроме того, выяснилось, что он управлял неисправным автомобилем – на отечественном авто были установлены световые приборы, не предусмотренные конструкцией транспортного средства.