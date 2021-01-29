Жители Тюмени могут бесплатно взять спортинвентарь и покататься на лыжах и коньках. Фото - ТГМЦ.

В Тюмени в воскресенье, 31 января, жителям города предлагают абсолютно бесплатно взять спортивный инвентарь и покататься на лыжах и коньках. В последний день недели для горожан с 9.00 до 14.00 откроют все лыжные базы спортшколы № 2.

Так, лыжи можно взять напрокат по адресам: ул. Малышева, 37, корп. 1; ул. Судоремонтная, 1а/1; ул. Широтная, 263, корп. 1, Гилевская Роща, 1; ул. Вербная, 2; ул. Барнаульская, 17/2. На улице Аккумуляторной, 15 местным жителям предложат еще коньки.

– Мы решили таким образом приобщить людей к активному времяпрепровождению. Причем это не разовая акция. Прокат будет бесплатным 28 февраля и 28 марта! – сообщил директор спортивной школы № 2 городского департамента по спорту и молодежной политике Павел Вавилов.

Он также отметил, что для того, чтобы бесплатно получить инвентарь на лыжной базе, необходимо иметь с собой документ, удостоверяющий личность.