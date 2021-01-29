Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 29 января 2021 года увеличилось на 145 человек. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 29 января 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 145 и составило 27 944 человек.

За последние сутки в России выявлено 19 238 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 11,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 534 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 26 204 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 813 048 случаев ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 72 185 летальных исходов, выздоровело 3 255 462 человека.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в Тюменскую область поступило 21 600 доз вакцины Спутник V. Уже сегодня, 29 января, партию распределят по поликлиникам. В настоящее время в государственных медорганизациях региона работают 35 пунктов вакцинации. Всего привито 9 807 человек, в листе ожидания находится еще 10 041.

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С тем, кто записался на вакцинацию, должны связаться специалисты (подробнее)