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Коронавирус Covid-19

Для тюменцев доставили более 21 тысячи доз вакцины от коронавируса

С тем, кто записался на вакцинацию, должны связаться специалисты
Сергей Швецов
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Для тюменцев доставили более 21 тысячи доз вакцины от коронавируса.

Для тюменцев доставили более 21 тысячи доз вакцины от коронавируса.

Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюменскую область поступило 21 600 доз вакцины Спутник V. Уже сегодня, 29 января, партию распределят по поликлиникам. В настоящее время в государственных медорганизациях региона работают 35 пунктов вакцинации. Всего привито 9 807 человек, в листе ожидания находится еще 10 041.

– Записаться на вакцинацию можно через личный кабинет на портале Госуслуг, по единому номеру горячей линии 122, а также в своей больнице. Если портал Госуслуг выдает ошибку, это значит, что ближайшая запись в медорганизации уже заполнена – вы можете воспользоваться двумя другими способами записи, – рассказали в оперштабе.

Если вы уже были ранее записаны, но вакцинацию отложили до поставки вакцины – с вами свяжутся специалисты медорганизации, чтобы перезаписать. Если вы были внесены в лист ожидания – с вами свяжется поликлиника, чтобы записать на определенный день.

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