Гигабитный интернет пришел в треть квартир Тюмени. Фото - МТС.

ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, сообщает о завершении первого этапа реализации масштабного проекта по модернизации сетей фиксированной связи в Тюмени. Жители более чем 110 тысяч квартир в городе теперь могут выходить в онлайн на скорости до 1 Гбит/с.

Модернизация позволила перевести в гигабитный формат треть всех квартир в Тюмени. Скоростной домашний интернет стал доступен в крупных микрорайонах города. Среди них Малахово, Юбилейный, Плеханово, Менделеево, Комарово, Войновка, районы улиц Словцова, Избышева, Зелинского и Газопромысловой, жилищные комплексы «Клевер Парк», «Правобережный», «Горизонт», «Восточный-2» и другие микрорайоны. Даже при значительных нагрузках на сеть скорость на любом домашнем девайсе у каждого члена семьи будет стабильно высокой. Качество связи позволяет смотреть видео и вести стриминг в режиме Ultra HD, играть в «тяжелые» компьютерные игры с облачных серверов: скорость интернета почти равна скорости чтения с жёсткого диска.

– Даже при подключении к базовому тарифу горожане будут иметь скорости в 10 раз выше стандартных 100 Мбит/с домашнего интернета. Такие скорости открывают тюменцам новые возможности не только для досуга, но и для увеличения комфорта в повседневной жизни. Один из таких примеров – это сервисы для умного дома. С помощью датчиков движения, дыма, протечки воды и открытия двери и окон мы можем контролировать безопасность, а посредством умных колонок – управлять бытовыми процессами. Большое будущее и у VR-технологий, которыми мы сможем пользоваться не выходя из дома – например, смотреть кино с эффектом полного погружения, – комментирует директор МТС в Тюменской области Евгений Малыхин.

Чтобы подключить сверхскоростной интернет, потребуется оборудование, которое имеет порт Ethernet с пропускной способностью 1 Гбит/сек, и техническая возможность по конкретному адресу. Уточнить такую возможность можно на сайте МТС в Тюменской области.