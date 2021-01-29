В Тюмени пьяная молодежь подралась с охранниками торгового центра. Фото: c cайта 2ГИС

В Тюмени молодые люди подрались с охранниками торгового центра «Малахит». Об этом сообщают очевидцы происшествия, которые выложили видео инцидента в социальные сети.

– Зашли ребята в ТРЦ, громко матерились, охранник отреагировал на это поведение. В результате они на него напали и начали избивать лежачего ногами по лицу, голове, – рассказал один из посетителей.

В пресс-службе Управления Росгвардии по Тюменской области прокомментировали событие: «Сотрудники ведомства, получив сигнал «тревога» с охраняемого объекта, прибыли на место происшествия и пресекли нарушение общественного порядка двумя молодыми людьми с явными признаками алкогольного опьянения». По информации ведомства, правонарушителей задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что тюменцы, ставшие очевидцами большого скопления людей у торгово-развлекательного центра «Сити Молл», вызвали полицию. Местные жители в темноте решили, что у здания происходит массовая драка и вызвали на «место происшествия» сотрудников полиции.

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