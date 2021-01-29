«Никто не остановился». Северянин поблагодарил тюменских автоинспекторов, которые помогли ему на трассе

Северянин поблагодарил тюменских автоинспекторов, которые помогли ему на трассе. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На автодороге Тюмень – Ханты-Мансийск накануне, 28 января, автомобилист из Ноябрьска около полуночи попал в нештатную ситуацию. Дело в том, что на большегрузе MAN, за рулем которого он ехал, пробило колесо.

– Чрезвычайное происшествие произошло по пути из Тюмени в Ноябрьск. Сам водитель не смог на морозе устранить поломку, ему требовалась помощь, но проезжающие водители не останавливались, – объяснили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

На помощь пришёл наряд ДПС. Автоинспекторы помогли быстро устранить поломку, чтобы освободить проезжую часть. Дело в том, что нахождение большегруза на трассе в темноте опасно для других участников движения, которые могут не заметить преграду на своём пути.

Позже стражи порядка и автомобилист сделали фото на память. Мужчина позвонил в ГИБДД, чтобы поблагодарить сотрудников ДПС за оказанную помощь.