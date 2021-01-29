Андрей Степанов: «Участие детей в несанкционированных акциях опасно для их жизни!». Фото: Оперативный штаб Тюменской области

Уполномоченный по правам ребёнка в Тюменской области Андрей Степанов заявил, что участие детей в несанкционированных акциях опасно для их жизни. Он объяснил: высока вероятность беспорядков и давки в толпе. К тому же это незаконные действия: в Тюмени не так давно были присуждены штрафы на сумму более 100 тысяч рублей.

– Основной канал информирования об акциях – интернет. Если ваш ребёнок сидит в соцсетях, смотрит «Ютьюб», он точно увидит информацию о времени и месте проведения несанкционированных акций. Политика – занятие взрослых людей. Поговорите об этом с ребёнком. Если вы узнали, что ребёнок с друзьями обсуждает несанкционированные акции, предупредите родителей этих ребят, – отмечает Степанов.

По его словам, дети воспринимают такие мероприятия как интересную тусовку. Он попросил не осуждать и не ругать детей, ведь у них не так много жизненного опыта и они тянутся ко всему новому и некоторые вещи ещё не оценивают критически.