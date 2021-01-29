Тюменские дети стали реже болеть коронавирусом. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В январе эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Тюменской области остается стабильной: с 16 января отмечается снижение общего числа заболевших. Об этом рассказала руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо.

Так, с 1 по 27 января в регионе зарегистрировано 4 276 новых случаев заражения коронавирусом. 96% заболевших – взрослое население. Чаще всего болеют работающие граждане (43% от общего числа), на втором месте – пенсионеры (36%). Дети, школьники и студенты болеют гораздо реже (7%). Темп прироста за последние сутки составил 0,5, что на уровне Российской Федерации.

– Коэффициент распространения инфекции на 28 января составил 0,95. 29 процентов коечного фонда свободно. Охват тестированием за последние 7 дней составил 302 на 100 тысяч населения. В сутки проводится около 5 тысяч исследований, результаты выдаются в течение 48 часов. Наибольший показатель заболеваемости в последние две недели по-прежнему среди людей старше 65 лет, но по сравнению с предыдущим периодом он снизился на 11 процентов. Рост отмечается в возрастных группах 50 – 64 года, 30 – 49 лет, 18 – 29 лет. Среди детей заболеваемость снизилась на 14 процентов, – рассказала Шарухо.

На Тюмень приходится 70% от всех зарегистрированных случаев. В два раза заболеваемость выросла в Вагайском районе, в полтора – в Ишимском, Голышмановском районах и в Тобольске. Очаговая заболеваемость не выявлена.