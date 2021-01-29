Жителям Тюмени напомнили о последствиях самолечения коронавируса. Фото: Ольга Крыльцова

Бесконтрольный прием антибиотиков способствует развитию устойчивости к ним, поэтому специалисту будет труднее подобрать эффективный препарат для лечения бактериальной инфекции. Об этом сообщила клинический фармаколог тюменской ОКБ № 2 Марина Ребятникова.

По ее словам, самолечение антибиотиками не только недопустимо, но и опасно. Ведь искажается клиническая картина, и потом врачу будет труднее поставить диагноз и назначить лечение.

– Для сдерживания антибиотикоустойчивости в стационаре ОКБ № 2 применяют стартовые схемы лечения антибиотиками, наиболее эффективными при той или иной патологии. Важным способом борьбы с некоторыми бактериальными инфекциями, а именно вызванными пневмококком, гемофильной палочкой, менингококком, является вакцинопрофилактика. Серьезное заболевание безопаснее предотвратить, чем лечить уже возникшую инфекцию, – отметила Ребятникова.