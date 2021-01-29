В Тюмени стала известна дата зачисления детей в первые классы. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени прием заявлений о зачислении детей в первые классы начнется 1 апреля. Об этом сообщил директор регионального департамента образования Алексей Райдер.

Он отметил, что по 30 июня школы будут принимать заявления о приеме детей, проживающих на территориях, к которым прикреплены образовательные учреждения. После этого в течение трех рабочих дней директора школ сформируют приказы о зачислении. Заявления о приеме на обучение не по месту проживания ребенка примут с 6 июля по 5 сентября.

– Сначала школы предоставляют возможность реализовать право на общедоступное бесплатное образование тем детям, которые проживают непосредственно на территории. Затем, при наличии свободных мест, смогут приступить к зачислению остальных ребят, – пояснил заместитель губернатора Тюменской области.

Отметим, что заявления о приеме в первый класс можно подать через портал госуслуг, электронным письмом в адрес школы либо лично обратившись в общеобразовательную организацию.