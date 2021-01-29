В Ишиме в гараже нашли более трех тысяч бутылок контрафактного алкоголя. Фото: Пресс-служба УМВД по Тюменской области

В Ишиме полицейские в гараже на территории одного из кооперативов и в грузовом автомобиле нашли немаркированный алкоголь. Оттуда изъяли более трех тысяч контрафакта на сумму свыше одного миллиона рублей – это особо крупный размер.

– Установлен и задержан подозреваемый в хранении и перевозке продукции. Им оказался 53-летний местный житель. Мужчина пояснил, что алкогольную продукцию он собирался реализовать на территории Ишима, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В отношении подозреваемого следственным отделом возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.