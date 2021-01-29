В Тюмени требуют закрыть еще три пансионата для пожилых. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени прокуратура проверила три пансионата для пожилых людей – ИП Черпакова О.С. на улице Таежной, ООО «Стимул» и ООО «Добрые руки» – на улице Березняковской. Здесь выявили грубые нарушения правил пожарной безопасности.

Так, например, в последнем запасные эвакуационные выходы на втором и третьем этажах были закрыты на ключ. Кроме того, тут нет декларации пожарной безопасности, коридоры не обеспечены системой дымоудаления, а ширина запасных эвакуационных выходов меньше нормы. Нет и инструкции о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара. Подобные нарушения и на других двух объектах.

– В Центральный и Калининский районные суды направлены иски о приостановлении их деятельности до того, пока они не устранят нарушения, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве также заявили, что руководителям учреждений объявлены официальные предостережения о недопустимости нарушений закона. Им разъяснили, что за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предусмотрена уголовная ответственность.