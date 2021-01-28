В Тюменской области создадут региональную стратегию цифровой трансформации. Фото - пресс-служба губернатора Тюменской области.

В Тюменской области создадут региональную стратегию цифровой трансформации. Приоритетным станет формирование ИТ-кластера.

– Нужно в кратчайшие сроки подготовить целостный и одновременно многовекторный, адресный план действий по обновлению и развитию тюменской «цифры». Вплоть до обеспечения широкополосным доступом сельских домохозяйств. Включая установление экспериментальных правовых режимов в ряде приоритетных сфер приложения «цифры» в экономической и социальной жизни области, – отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.

На совещании, которое прошло под руководством заместителя глава региона Владимира Сысоева, определили перечень первоочередных отраслей для цифровой трансформации – это государственное управление, здравоохранение, образование, развитие городской среды, транспорт и логистика. Для каждой отрасли в разрабатываемой стратегии будут обозначены мероприятия, цель которых – повысить качество жизни граждан, сократить управленческие издержки для государства и бизнеса.