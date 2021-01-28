В Тюменской области внедряют цифровую систему оперативного мониторинга энергоснабжения. Фото - "Россети Тюмень".

В Тюменской области внедряют цифровую систему оперативного мониторинга энергоснабжения. С ее помощью можно в режиме реального времени контролировать энергоснабжение объектов, находящихся в зоне ответственности различных эксплуатирующих организаций, наблюдаемость которых затруднена.

Приведем пример: часто энергетики решают задачи по электроснабжению критически важных объектов, где отсутствуют телеметрия и возможность визуализации. Допустим, в больнице, где работают с пациентами с коронавирусом, или избирательные участки в единый день голосования. Так, новая система дополняет существующие инструменты контроля и позволяет кратно улучшить скорость реакции на любые инциденты.

– Техническое решение было дважды апробировано в 2020 году: в период подготовки и проведения общероссийского голосования по внесению поправок в Конституцию РФ и в Единый день голосования. Проводился непрерывный контроль энергоснабжения помещений для голосования и, в случае возникновения нештатной ситуации, оперативно информировались наши подразделения и задействованные в избирательном процессе организации. Результат апробации показал, что это удобное и эффективное решение по обеспечению сквозного мониторинга, – рассказал начальник департамента корпоративных и технологических АСУ «Россети Тюмень» Дмитрий Дружинин.

Совсем скоро систему оперативного мониторинга энергоснабжения временно подконтрольных объектов внедрят еще в трех ДЗО компании. Далее ее тиражируют в 100% распределительных сетевых компаний Группы.