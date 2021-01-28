Преступность в Тюменской области снизилась на семь процентов. Фото: Ольга Крыльцова

Преступность в Тюменской области снизилась на 7,1 %. Статистика проведена за прошлый год. Всего в регионе зарегистрировано 24 757 преступлений.

Снижение преступности зафиксировано в 17 территориях, в областном центре – на 6,4 %. Наблюдается также снижение преступлений средней тяжести на 16,2% и небольшой тяжести на 10,8 %. Количество особо тяжких преступлений возросло на 8,5 %, тяжких – на 11,7 %.

– Сократилось общее количество краж на 16,4 %, в том числе квартирных на 37,1 %. Мелких хищений, совершенных лицами, подвергнутыми административному наказанию, меньше стало на 27,2 %. Вместе с тем количество преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, сохраняет тенденцию к росту (+ 53,8 %), – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Анализ социально-криминологических характеристик преступности свидетельствует об уменьшении на 20,1 % преступлений, совершенных в общественных местах. Отмечается снижение на 23,7 % преступных деяний в состоянии наркотического опьянения. Вместе с тем на 0,3 % возросло количество преступлений в состоянии алкогольного опьянения.