Еще четыре человека скончались от коронавируса в Тюменской области. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюменской области от коронавируса умерли еще четыре человека. Им было от 42 до 66 лет.

– Несмотря на усилия врачей, скончались 4 человека: женщина, 66 лет, от легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней субтотально-тотальной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза; женщина, 59 лет, от острого респираторного дистресс-синдрома на фоне двусторонней тотальной вирусно-интерстициальной пневмонии и хронических заболеваний; мужчина, 42 года, от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней субтотальной вирусной пневмонии, хронического заболевания и отягощенного анамнеза; мужчина, 59 лет, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней тотальной вирусно-интерстициальной пневмонии и хронических заболеваний. За весь период пандемии в регионе скончались 245 пациентов с COVID-19, – сообщили в оперативном штабе Тюменской области.

Также стало известно, что за минувшие сутки зарегистрировали 148 случаев заболевания (всего с начала пандемии – 27 799), 145 человек выздоровели (за весь период – 26 157), восемь детей заболели (из общего числа заболевших), 12 пациентов – на ИВЛ (из общего числа заболевших), 10 932 человека остаются под медицинским наблюдением, 1 998 человек находятся на перевахтовке.