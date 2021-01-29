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Тоболячка перевела 270 тысяч рублей на чужой счет после просьбы неизвестного

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело
Сергей Швецов
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Тоболячка перевела 270 тысяч рублей на чужой счет после просьбы неизвестного.

Тоболячка перевела 270 тысяч рублей на чужой счет после просьбы неизвестного.

Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть тобольской полиции поступило сообщение от 48-летней гражданки. Заявительница пояснила, что ей позвонил мужчина и представился сотрудником банка.

Звонивший поинтересовался у женщины, подавала ли она заявку на получение кредита. Получив отрицательный ответ, злоумышленник сразу же убедил клиентку, что мошенники пытаются воспользоваться её персональными данными и оформить кредит.

– Чтобы не стать жертвой мошенников, лжесотрудник банка убедил тоболячку оформить займ и сразу же его погасить. Не убедившись в достоверности информации, она оформила кредит и под диктовку мошенника перевела на неизвестный счет около 270 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личность злоумышленника. Следственным отделом возбуждено уголовное дело «Мошенничество, совершенное в крупном размере».

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