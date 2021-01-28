В Тюмени продают бургерную Тимати. Фото: c cайта 2ГИС

У Цветного бульвара в Тюмени продают бургерную Тимати. За одноэтажное здание площадью 230 квадратных метров хотят выручить 75 миллионов рублей. Здесь есть собственный внутренний дворик, парковка и летние веранды.

По информации, размещенной на одном сайтов по продаже недвижимости, помещение продается с полной кухонной линейкой. Также отмечается, что в здании выполнен дизайнерский ремонт. Не забыли продавцы отметить, что бургерная находится в одном из самых узнаваемых мест в городе с большим трафиком людей и автотранспорта, передает «МегаТюмень».

Напомним, что заведение в областной столице открыли в начале июня 2019 года. На открытии присутствовал сам рэпер Тимати. А не так давно местное управление Роспотребнадзора грозилось прикрыть «лавочку», так как там не соблюдаются антиковидные требования.

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