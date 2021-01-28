Жителям Тюмени объяснили, от чего зависит размер платы за отопление. Фото: Вадим Бегун

Жителям Тюмени объяснили, от чего зависит размер платы за отопление. Оказывается, ради сокращения расходов собственников квартир должна постараться управляющая компания.

Так, в тех домах, где УК и сами собственники позаботились о выполнении энергосберегающих мероприятий, объём потребленной тепловой энергии меньше, ведь значительная ее часть остается в доме, а не расходуется впустую через неутепленные двери или щели в окнах.

– Если организация надлежащим образом подготовила внутридомовое оборудование к зиме, то и качество услуг отопления будет, за счет чего экономятся деньги собственников. Если же персонал УК оставил его непромытым, а инженерные коммуникации неотрегулированными, то значительные тепловые потери существенно увеличат сумму счета жителей, – сообщили в УСТЭК.

По информации специалистов компании, если дом не оборудован ОДПУ, то начисление платы за тепло в течение отопительного периода происходит равными долями согласно нормативу, установленному департаментом тарифной и ценовой политики Тюменской области. В этом случае платеж не зависит от температуры наружного воздуха, энергоэффективности дома и выполняемых мероприятий по сбережению тепла.