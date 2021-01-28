В Тюмени изъяли поддельные Nike, Gucci и Louis Vuitton на три миллиона рублей. Фото - Уральское таможенное управление.

В Тюмени таможенники нашли 922 единицы незаконно ввезённой продукции. Среди прочего – более 460 единиц контрафактных сумок, шапок, носков с товарными знаками Tommy Hilfiger, Lacoste, Nike, Calvin Klein, Gucci и Louis Vuitton.

– Общая сумма экономического ущерба оценена представителями правообладателей товарных знаков в три миллиона рублей. Предприниматель не смог подтвердить легальность ввоза одежды и аксессуаров. Незаконно реализуемые товары изъяли, – рассказал начальник отдела по контролю за ввозом и оборотом товаров таможни Роман Шепер.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Нарушителю грозит штраф до 300 тысяч рублей либо лишение свободы до двух лет. Всего в минувшем году тюменские таможенники предотвратили ущерб правообладателям товарных знаков более чем на 220 миллионов рублей.