Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 28 января 2021 года увеличилось на 148 человек. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 28 января 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 148 и составило 27 799 человек.

За последние сутки в России выявлено 19 138 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 11,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 575 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 26 775 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 793 810 случаев ковида в 85 регионах. За весь период зафиксирован 71 651 летальный исход, выздоровели 3 229 258 человек.