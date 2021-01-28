В Тюмени мошенники заработали 90 тысяч рублей, распыляя в квартирах увлажнитель воздуха. Фото: Вадим Бегун

В январе в один из отделов полиции Тюмени поступило сообщение от пенсионерки, что у нее украли 17 тысяч рублей. Злоумышленников задержали спустя несколько дней. Ими оказались ранее не судимые жители Челябинской области.

Оказалось, что шестеро подозреваемых прибыли в областную столицу сразу после новогодних праздников. Они приходили в квартиры потенциальных жертв и предлагали свои услуги по дезинфекции помещения от коронавируса, а также установлению ловушки для тараканов. На самом же деле комнаты подозреваемые обрабатывали обычным увлажнителем воздуха.

– После визита оставляли пенсионерам маски-респираторы и поддельные договоры на сервисное обслуживание и продление гарантийных обязательств. Свои услуги злоумышленники оценивали в зависимости от платежеспособностей жертвы: от пяти до 50 тысяч рублей. Всего пострадали пять пожилых людей. Общий ущерб составил порядка 90 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области. В отношении всех фигурантов судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.