Тюменец украл у знакомого собутыльника часы на 200 тысяч рублей. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть тюменской полиции поступило заявление от мужчины, который сообщил, что у него похитили имущество. На место преступления выехала следственно-оперативная группа.

В день происшествия горожанин пригласил знакомого к себе в гости, где они распивали алкоголь. После длительного застолья хозяин квартиры уснул, а гость, воспользовавшись ситуацией, похитил у него три пары золотых часов стоимостью 200 тысяч рублей.

– После этого злоумышленник поспешно скрылся с места. Имущество он сдал в ломбард, деньги потратил на личные нужды. Сотрудники уголовного розыска установили личность преступника и его местонахождение. Стражи правопорядка доставили мужчину в отдел полиции, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В настоящее время злоумышленник находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.