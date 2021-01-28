Тюменцам объяснили механизм выплат из Фонда соцстрахования

Тюменцам объяснили механизм выплат из ФСС. Фото: Ольга Крыльцова

Тюменцам объяснили механизм выплат из ФСС. С 1 января 2021 года к механизму прямых выплат присоединились оставшиеся восемь субъектов: Краснодарский и Пермский края, Московская, Свердловская и Челябинская области, Москва, Санкт-Петербург и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.

Так, при прямых выплатах действует следующий алгоритм: работник, как и раньше, обращается к работодателю с заявлением о назначении пособия и необходимыми документами; работодатель в течение 5 календарных дней передает сведения в ФСС; фонд в течение 10 календарных дней со дня получения принимает решение о назначении и выплате пособий.

Если задерживается выплата пособия, прежде всего следует обратиться к своему работодателю и узнать, были ли ваши документы направлены в региональное отделение ФСС РФ, а также были ли допущены ошибки при направлении сведений.

Стоит отметить, что пособия по временной нетрудоспособности и в связи с материнством выплачиваются по месту регистрации страхователя. Если ваш работодатель стоит на учете в вышеперечисленных регионах, то пособия будут выплачиваться тем региональным отделением Фонда социального страхования, на учете которого стоит организация.

– Проект «Прямые выплаты» вводился на территории России поэтапно, и на сегодняшний день он действует уже во всех 85 регионах страны. В Тюменской области достаточно много компаний, которые юридически зарегистрированы в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и других регионах. И зачастую у сотрудников таких организаций возникает много вопросов о том, куда им следует обращаться, о схеме выплат и многом другом. В ближайшее время мы организуем онлайн-конференцию с Тюменским отделением Фонда социального страхования, чтобы подробно разобрать подобные вопросы, – уточнила Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной думы, региональный координатор федерального проекта «Крепкая семья».

Отметим, что все выплаты можно проконтролировать в личном кабинете получателя услуг на сайте https://lk.fss.ru или скачав мобильное приложение «Социальный навигатор».