Спасатели вызволили юного тюменца из плена батареи с помощью специнструмента. Фото: Ольга Крыльцова

В селе Нижняя Тавда спасатели помогли выбраться малышу из плена батареи. Инцидент произошел накануне, 27 января, в семь часов вечера.

Пожарные 138-й пожарно-спасательной части прибыли по вызову к жилому дому на улице Первомайской. Их помощь потребовалась, чтобы извлечь колено малолетнего ребенка из радиатора отопления в одной из квартир.

– Родители не смогли освободить ногу заигравшегося малыша самостоятельно, а вот профессионалам оперативно и без последствий с помощью аварийно-спасательного специнструмента удалось разжать батарею, – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.