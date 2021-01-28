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Спасатели вызволили юного тюменца из плена батареи с помощью специнструмента

Инцидент произошел накануне
Сергей Швецов
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Спасатели вызволили юного тюменца из плена батареи с помощью специнструмента.

Спасатели вызволили юного тюменца из плена батареи с помощью специнструмента.

Фото: Ольга Крыльцова

В селе Нижняя Тавда спасатели помогли выбраться малышу из плена батареи. Инцидент произошел накануне, 27 января, в семь часов вечера.

Пожарные 138-й пожарно-спасательной части прибыли по вызову к жилому дому на улице Первомайской. Их помощь потребовалась, чтобы извлечь колено малолетнего ребенка из радиатора отопления в одной из квартир.

– Родители не смогли освободить ногу заигравшегося малыша самостоятельно, а вот профессионалам оперативно и без последствий с помощью аварийно-спасательного специнструмента удалось разжать батарею, – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

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