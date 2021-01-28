На улице Широтной в Тюмени горел «четырнадцатый» ВАЗ. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

В Тюменской области за сутки сгорели четыре автомобиля. На места происшествий выезжали спасатели.

Так, на улице Широтной, 92 в Тюмени в 8.30 загорелся ВАЗ-2114, огонь успел повредить менее одного квадратного метра легковой машины. Пожар был ликвидирован за несколько минут. По всей вероятности, его причиной стало короткое замыкание электропроводки.

В седьмом часу утра в Омутинском районе горела «Газель». Сотрудники 119-й ПСЧ погасили пламя, но оно успело повредить двигательный отсек и салон автомобиля. Предварительная причина пожара – также короткое замыкание электропроводки.

– В остальных случаях, в Голышмановском и Тюменском районах, спасатели действовали оперативно и четко: автопожары были ликвидированы, никто не пострадал. Причины устанавливаются, – отметили в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.