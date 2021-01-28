Тюменская пенсионерка погибла под колесами пассажирского поезда. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области на 2 234-м километре перегона Заводоуковск – Ялуторовск пассажирский поезд «Барнаул – Адлер» насмерть сбил 64-летнюю местная жительница. По данному факту следователи проводят процессуальную проверку.

– По предварительным данным, женщина переходила железнодорожные пути в неустановленном для этого месте перед приближающимся поездом. Перейти их она не успела, поезд сбил ее своими выступающими частями. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте происшествия, – рассказали в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте.

В настоящее время специалисты ведомства осматривают место происшествия, опрашивают родственников погибшей и очевидцев, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.