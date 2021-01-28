В Тюменской области отремонтируют более 120 километров дорог в 2021 году. Фото - ГУС Тюменской области.

В Тюменской области в 2021 году обновят 127,51 километра дорог. Таким образом, объемы дорожного ремонта сохранятся на уровне прошлого года.

Стало известно, что в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» уже запланированы работы по 118 объектам федерального, регионального и местного значения.

– Исходя из межремонтных сроков, запланирован ремонт не менее 400 километров отдельных участков дорог с высокой интенсивностью движения и ремонт пяти мостов, – сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области.

В ведомстве также добавили, что заключение государственных и муниципальных контрактов на выполнение работ планируется выполнить в срок до 1 мая.