Погода на 29 января в Тюмени: незначительное похолодание

В Тюмени ожидается незначительное похолодание. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 29 января, на протяжении всего дня погода в Тюмени будет пасмурной. Без осадков.

Температура воздуха ночью будет минус 5 градусов, днем – минус 5 – 8. Вечером столбики термометров покажут 10 – 12 градусов ниже нуля. В течение дня будет дуть юго-западный ветер, переходящий в юго-восточный, со скоростью 1 – 3 метра в секунду.

29 января отмечается день поклонения честным цепям апостола Петра. В народе этот день называли Пётр-полукорм, поскольку до этого времени у крестьян выходила половина зимнего корма для скота. По этому поводу народ приметил: «Если в амбарах ржаного хлеба осталось больше половины, быть хорошему урожаю». Погоду в этот день предсказывал ветер: если он дул с северной стороны, ожидали сильного мороза.