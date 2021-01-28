«Спасите! Помогите!». В Тюмени очевидцы натолкнулись на свалку останков животных

В Тюмени очевидцы натолкнулись на свалку останков животных. Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте»

В тюменском лесу очевидцы обнаружили свалку шкур и останков животных. Они залили страшные снимки в социальные сети.

«И снова Комарово! У нас уже это система, к сожалению. Из обычного коттеджного поселка мы превратились в магистраль и помойку. На наши просьбы не обращают внимания и ничего не делают. Пока виновным этот ужас сходит с рук, ситуация будет повторяться и повторяться. Это уже третий случай за последние полгода. Найдите и накажите виновных!» – такой пост написали возмущенные горожане.

В пресс-службе администрации города Тюмени позже прокомментировали, что необходимые меры приняты: всё вывезли.

– Также специалисты «Леспархоза» и управы написали заявление в полицию. Правоохранительные органы уже были на месте и тоже все зафиксировали, – добавили в ведомстве и предоставили подтверждающие фотографии.

Необходимые меры приняты: все вывезли. Фото: Комитет по связям с общественностью и СМИ

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменской области обнаружена несанкционированная свалка отходов мясного производства. В лесу вблизи деревни Бегитино Вагайского района на площади 0,3 гектара были свалены в кучу головы, шкуры, внутренности и конечности сельскохозяйственных животных. Как оказалось, нарушителя зафиксировала фотоловушка. Позже по номерам автомобиля сотрудники ГИБДД установили личность нарушителя.

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Поймать нарушителя удалось с помощью фотоловушки (подробнее)