На тюменской трассе сгорела фура, пока водитель был в кафе. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На трассе Тюмень – Омск в Голышмановском районе накануне, 27 января, произошло чрезвычайное происшествие. Здесь загорелась фура, стоявшая на парковке.

– По предварительным данным, водитель на несколько минут зашел в придорожное кафе. Он обнаружил задымление, только когда вышел, – сообщили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве также уточнили, что мужчина получил травмы при попытке открыть кабину. Прибывшие на место происшествия медики оказали ему помощь. В это время сотрудники ГИБДД очистили парковку и блокировали въезд, чтобы не пострадали другие машины.

Позже стало известно, что фура везла шины. В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия.