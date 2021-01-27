В Тюмени УК отремонтировала подъезды после жалобы жительницы. Фото - Госжилинспекция Тюменской области.

В Тюмени управляющая организация ООО «УК «Вектор»» отремонтировала подъезды многоквартирного дома № 36а на улице Станционной. Однако произошло это только после жалобы жительницы в Госжилинспекцию.

При проверке инспектор выявил нарушения правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда. Проблемы были обнаружены в состоянии штукатурного и окрасочного слоёв стен и потолков в двух подъездах многоквартирного дома.

– По результатам проверки УК было выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Его исполнение подтверждено в ходе контрольной проверки жилищного инспектора, – сообщили в ведомстве.

Напомним, именно организация по обслуживанию жилищного фонда должна обеспечивать устранение повреждений стен по мере выявления. Местные отслоения штукатурки и трещины должны устраняться, чтобы не допустить их дальнейшего развития.