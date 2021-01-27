В Тюменской области спилили деревья, чтобы поставить вагончик для рабочих. Фото: Пресс-служба УМВД по Тюменской области

В Уватском районе Тюменской области выявлен факт незаконной вырубки кедра, ели, сосны и осины. Всего было уничтожено десяток деревьев.

Оперативники выяснили, что инцидент произошел на территории Демьянского участкового лесничества, где трудилась организация. Руководитель проекта, 36-летний житель Екатеринбурга, дал поручение подчиненным расчистить участок за пределами установленной границы, что повлекло повреждение лесных насаждений.

– Подозреваемый признался в содеянном и пояснил полицейским, что планировал установить на расчищенной территории жилой вагон для работников бригады. Таким образом мужчина хотел сэкономить на арендной плате за жилье. В качестве вещественных доказательств изъяты три бензопилы и спилы деревьев. Сумма ущерба, причинённая лесному фонду, составила более 200 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В отношении подозреваемого следственным отделением возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.