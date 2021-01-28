В Ялуторовске мужчина обокрал 94-летнюю пенсионерку при продаже слухового аппарата

В Ялуторовске мужчина обокрал пенсионерку 94-летнюю при продаже слухового аппарата. Фото: Ольга Крыльцова

В отдел ялуторовской полиции обратился мужчина. Он сообщил, что у его 94-летней бабушки украли крупную сумму денег.

Как стало известно, пожилая ялуторовчанка проживает одна в частном доме. В конце октября прошлого года к ней пришел мужчина, который представился индивидуальным предпринимателем из областного центра и предложил купить усилитель слуха. Согласившись, бабушка достала из комода деньги, но, передумав, положила обратно.

– Фигурант продолжил беседу и начал рекламировать другие товары, а когда хозяйка отвлеклась, незаметно достал из комода деньги. После ухода мужчины потерпевшая обнаружила пропажу 70 тысяч рублей. На допросе подозреваемый пояснил, что похищенные деньги он потратил на личные нужды, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В отношении ранее судимого 31-летнего тюменца следственным отделом возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.