Тюменец травмировал голову подруги журнальным столиком. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть тюменской полиции поступила информация из больницы, что к ним доставили пациентку с травмой головы. Пострадавшая пояснила, что ее в ходе ссоры ударил сожитель.

Стражи правопорядка в кратчайшие сроки задержали подозреваемого – ранее судимого 30-летнего безработного местного жителя. В день происшествия во время распития алкогольных напитков между сожителями на почве личной неприязни произошёл конфликт.

– Во время длительного застолья мужчина спровоцировал ссору, которая привела к рукоприкладству. Злоумышленник схватил журнальный столик и ударил им женщину по голове, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В настоящее время фигурант находится под подпиской о невыезде.