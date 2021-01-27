На модернизацию подстанций в Тюменской области направят 4,3 млрд рублей. Фото - АО «Россети Тюмень».

На модернизацию подстанций, которые расположены в Тюменской области, включая Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, планируют направить свыше четырех миллиардов рублей. Это более чем в полтора раза больше, чем в прошлом году. Кроме того, еще 3,6 миллиарда рублей пойдут на реализацию мероприятий по технологическому присоединению.

Так, в Нефтеюганском районе ХМАО–Югры построят сразу четыре крупных подстанции с питающими воздушными линиями 110 кВ для Кузоваткинского, Чапровского, Майского и Мамонтовского нефтяных месторождений. Реконструкция коснется подстанции 110/10 кВ «Батово», также расположенной в Нефтеюганском районе. В Ямало-Ненецком автономном округе планируется возвести подстанцию 110 кВ «Роспан» с питающими ВЛ 110 кВ протяженностью 11 километров.

– Минэнерго РФ утвердило для АО «Россети Тюмень» корректировку инвестиционных планов. Финансирование инвестпрограммы в 2021 году составит 10,9 миллиарда рублей, объем инвестиций вырастет по сравнению с 2020 годом на 13,4 процента. Эти средства будут направлены на реконструкцию и ввод новых объектов, которые значительно повысят качество и надежность электроснабжения потребителей, – сообщили представителям СМИ в компании.

Также специалисты отметили, что общая сумма инвестиций в развитие объектов электроэнергетики Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов за период с 2018 по 2022 год составит порядка 52,7 миллиарда рублей.