Тюменка порезала руку, пытаясь выхватить нож у агрессивного мужа. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отделения полиции села Аромашево поступило сообщение от 30-летней местной жительницы. Женщина сообщила, что муж ранил ее ножом.

Стражи правопорядка узнали, что после совместного распития спиртного между супругами произошел конфликт на бытовой почве. В ходе ссоры ранее неоднократно судимый 51-летний подозреваемый схватил нож и начал размахивать им перед женщиной, высказывая угрозу убийством.

– Опасаясь за свою жизнь, потерпевшая попыталась выхватить нож у супруга, в результате чего порезала лезвием руку, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время подозреваемый задержан. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью». Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.