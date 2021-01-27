В Ишиме осужденный выплатит девочкам два миллиона рублей за убийство их матери. Фото: Ольга Крыльцова

В Ишиме суд удовлетворил исковое заявление прокурора о взыскании двух миллионов рублей в пользу двух несовершеннолетних девочек. Деньги обязан выплатить осужденный за убийство их матери.

– В сентябре 2019 года женщину задушил ее сожитель. За убийство и другие преступления его в феврале 2020 года судили и приговорили к 10 годам лишения свободы. Он отбывает наказание в исправительной колонии особого режима. Кроме того, мужчину на два с половиной года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Приговор вступил в законную силу, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ноябре 2020 года родной отец девочек обратился в ведомство с просьбой помочь взыскать моральный вред с убийцы. Тогда прокуратура направила в суд соответствующий иск. Осужденный не пожелал участвовать в рассмотрении гражданского дела.

Суд, рассмотрев дело, вынес решение о взыскании с преступника в пользу несовершеннолетних двух миллионов рублей в возмещение морального вреда.