Тюменским спортсменам разрешили выезжать в другие регионы России. Фото: Тюмень - наш дом

Тюменским спортсменам разрешили выезжать в другие регионы России. Соответствующие изменения внесены в постановление Правительства региона №120-п «О Введении режима повышенной готовности» сегодня, 27 января.

– Спортсмены и сопровождающие их специалисты из состава спортивных сборных команд Тюменской области по видам спорта, спортсмены и специалисты, входящие в составы спортивных сборных команд России по видам спорта, могут выезжать в другие регионы РФ и страны на основании официального вызова на мероприятие, а также в организации отдыха детей и их оздоровления Тюменской области, – сообщили в оперативном штабе.