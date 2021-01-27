Тюменским спортсменам разрешили выезжать в другие регионы России.
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Тюменским спортсменам разрешили выезжать в другие регионы России. Соответствующие изменения внесены в постановление Правительства региона №120-п «О Введении режима повышенной готовности» сегодня, 27 января.
– Спортсмены и сопровождающие их специалисты из состава спортивных сборных команд Тюменской области по видам спорта, спортсмены и специалисты, входящие в составы спортивных сборных команд России по видам спорта, могут выезжать в другие регионы РФ и страны на основании официального вызова на мероприятие, а также в организации отдыха детей и их оздоровления Тюменской области, – сообщили в оперативном штабе.