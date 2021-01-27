Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 27 января 2021 года увеличилось на 150 человек. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 27 января 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 150 и составило 27 651 человек.

По информации Оперативного Штаба Тюменской области, за минувшие сутки 144 человека выздоровели (за весь период - 26012), 15 детей заболели (из общего числа заболевших), 13 пациентов на ИВЛ (из общего числа заболевших), 10 948 человек остаются под медицинским наблюдением, 1 998 человек находятся на перевахтовке. За весь период пандемии в регионе скончался 241 пациент с COVID-19.

За последние сутки в России выявлен 17 741 новый случай коронавируса в 85 регионах. Из них 10,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 594 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 27 922 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 774 672 случая ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 71 076 летальных исходов, выздоровело 3 202 483 человека.