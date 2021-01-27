В Тюмени потратят почти 50 миллионов рублей на восстановление сгоревшего дома. Фото: c cайта 2ГИС

В Тюмени на восстановление мастерской известного реставратора Вадима Шитова готовы потратить 49 миллионов рублей. Историческое здание конца 19 века было частично уничтожено огнем 3 апреля 2019 года.

По информации, опубликованной на сайте госзакупок, следует, что средства на восстановление дома Рубцовой выделят в течение двух лет: 25 миллионов рублей – в 2021 году и 24 миллиона – в 2022-м. В настоящий момент разрабатывается проектная документация. Дата запуска электронного конкурса пока не обозначена.

Согласно сервису 2ГИС, здание по адресу: ул. Дзержинского, 34 – один из наиболее выразительных образцов пятистенного жилого дома конца ХIХ века (характеризует композицию и декоративное убранство небольшого мещанского дома).

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